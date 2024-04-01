T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-04-01 00:00:00 -
T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/133 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Göksu Mahallesi, Karayazı / Erzurum
ADA NO : 0
PARSEL NO : 232
VASFI : Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ : 119.750,00 metrekare
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdurrahman Demir, Abdulhakim Demir ve Nurettin Demir
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/133 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/10/2023
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Basın No: ILN02012460