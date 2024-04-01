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Resmi İlanlar T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-04-01 00:00:00 -

T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/133 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Göksu Mahallesi, Karayazı / Erzurum

ADA NO : 0

PARSEL NO : 232

VASFI : Çayır

YÜZÖLÇÜMÜ : 119.750,00 metrekare

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdurrahman Demir, Abdulhakim Demir ve Nurettin Demir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/133 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN02012460