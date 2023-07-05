T.C. KARATAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/79 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ADANA ili KARATAŞ ilçesi KARAGÖÇER Mahallesi

ADA NO : 106

PARSEL NO : 12

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1414,7

MALİKİN ADI VE SOYADI :HALUK ZİYA TÜRKMEN, AHMET NAZMİ TÜRKMEN, ÖZLEM ULUSOY, ÖZCAN TÜRKMEN, FEHMİ TÜRKMEN, NAZAN DOĞAN, MEHMET FAİK TÜRKMEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın bir bölümünün enerji nakil hattı nedeni ile kamulaştırılması talebidir.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/79 Esas sayısında dava açılmıştır.



Kamulaştırma kanunun 14.maddesi gereğince kamulaştırmaya konu malik veya malikleri, kendilerine mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere mahkememizce gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda adli yargıda düzeltim davası açabileceklertir, açılacak bu davalarda husumet DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

Belirtilen bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın, kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verilecektir.



Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli, hak sabihi adına TC Ziraat Bankası Karataş Şubesine yatırılacaktır.



Bu davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN01854181