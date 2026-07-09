  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/255 Esas

01.07.2026

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Sakarya ili, Karasu İlçesi Yeni Mahalle 1316 Ada 5 Parsel numaralı taşınmazın hissedarı Güller ASLANÇAP için hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/255 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02505798