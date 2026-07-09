T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/255 Esas
01.07.2026
Gaipliğine karar verilmesi istenilen Sakarya ili, Karasu İlçesi Yeni Mahalle 1316 Ada 5 Parsel numaralı taşınmazın hissedarı Güller ASLANÇAP için hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/255 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02505798