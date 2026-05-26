T.C. KARAPINAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN METNİ



ESAS NO : 2026/46 Esas

HAKİM : Merve GÜRGÜN 267179

KATİP : Nursema KOYUNCU 256480

DAVACI : AYŞE USLU-30511753768 -

DAVALI : EYÜP USLU-30751745776 -

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 06/02/2026

Davacı Ayşe USLU tarafından davalı Eyüp USLU aleyhine 06/02/2026 tarihinde Türk Medeni Kanunu 166/1 hukuki sebebine dayalı boşanma davası açıldığı, boşanma dilekçesinde tarafların 1994 yılından bu yana evliliklerinin devam ettiği, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı, evlendikleri günden bu yana tarafların birbirlerine uyum sağlayamadığı ve evlilik birliğini kuramadıkları, tarafların huzursuzluğunun ana nedeninin çocuklarının olmamasına dayandığı, bu sebeple davalı tarafın alkol kullanmaya başladığı ve davacının çocuğunun olmamasından suçlanarak fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı, iş bu şiddetin davacı için hayatı çekilmez hale getirdiği, aynı zamanda davalı tarafın bu sebeplerle kendisinden soğuyarak başka kadınlarla dost hayatı yaşamaya başladığını, bu hayat içerisinde bütün birikimini bu kadınlara harcayarak davacıyı muhtaç hale getirdiğini, davalı tarafın artık kendisinden soğuyarak müşterek konutu terk ettiğini ve hiçbir şekilde kendisine maddi ve manevi destekte bulunmadığını, tarafların arasında artık sevgi ve saygının kalmadığını, bu sebeplerle boşanma davasının kabulüne ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ettiğinin görüldüğü, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi, aksi halde vakıaları inkar etmiş sayılacağı, aynı zamanda yokluğunuzda öninceleme celsesinin yapılmasına ilişkin tensip zaptının düzenleneceği ve gün verileceği, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026

