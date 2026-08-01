T.C. KARAMÜRSEL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2026/121 Esas

DAVALILAR : AYSEL DİLEK - ********888

Davacı Gölcük Orman İdaresi tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Davanın taraflarından Dahili Davalı Aysel Dilek ' in adres bilgisi bulunmadığı ve emniyet aracılığı ile yapılan adres araştırmasından da şahsın yurt içi adresinin tespit edilemediği , UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalardan da şahsa ait bir adres tespit edilememiş olması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karamürsel Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/231 Esas sayılı dosyasının tefriki ile davanın yukarıda belirtilen 2026/121 esas sırasına kaydının yapıldığı anlaşıldı. Dava konusu olan Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi 166 ada 1 parselin 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22. Maddesinde 1.bendine göre mükerrer olan 1744,2896 ve 3302 sayılı yasa uygulamalarının ikinci kadastro niteliğinde olması ve hükümsüz sayılması dolayısıyla yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmesi teminat aranmaksızın, karar kesinleşinceye kadar MK 1010 ve devam maddeleri uyarınca dava konusu yapılan parsellerde kayıtlı olan taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve davalarının kabulü ile ikinci kadastronun yok hükmünde olduğunun tespitine, davalı Şadiye Dilek mirasçıları ve diğer maliklerin taşınmaza müdahalesinin önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Şahinde Saffet Erkin mirasçısı olarak duruşma günü: 22/10/2026 günü saat: 10:10' da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, "HMK 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128 maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunarak ilanen tebliğ olunur. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur."

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Basın No: ILN02521670