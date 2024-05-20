T.C. KARAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/1078 Esas

KARAR NO : 2020/1702

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

-Davanın KABULÜNE,



-Davaya konu Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik Köyü 268 Ada 4 Parsel, Karaman İli Merkez İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 1038 ada 9 parsel zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm,Karaman İli Merkez İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 1038 ada 9 parsel birinci kat 3 nolu bağımsız bölüm,Karaman İli Merkez İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 1038 ada 9 parsel bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm,Karaman İli Merkez İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 1038 ada 9 parsel üçüncü kat 5 nolu bağımsız bölüm, sayılı taşınmazın TMK'nun 699 ve İİK'nun 106 ve devamı maddeleri gereğince AÇIK ARTIRMA SURETİ İLE SATIŞININ YAPILARAK ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE,



-Taşınmazdan elde edilecek bedelin tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseler oranında taraflara aidiyetine,

-Satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürünün TAYİNİNE,



-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın gerekli satış işleminin yapılması için mahkememiz Yazı işleri müdürüne TEVDİİNE,

- Peşin alınan 35,90 TL harcın Satış bedeli üzerinden alınacak olan %0 11,38 ilam harcından mahsubu ile bakiye harcın taraflara tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında aidiyetine,



- Davacı tarafından yapılan 57,60 TL ilk dava harcı, 254,00 TL yurt dışı tebligat harcı, 384,90 TL keşif harcı, 1.200,00 TL bilirkişi gideri, 350,00 TL vasıta ücreti, 153,50TL posta gideri olmak üzere toplam 2.400,00 TL yargılama giderinin taraflardan tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseler oranında alınarak davacıya verilmesine, davacı hissesinin üzerinde bırakılmasına,



- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 2.835,00 TL maktu ücreti vekaletin taraflardan tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseler oranında alınarak davacıya verilmesine, davacı hissesinin üzerinde bırakılmasına,



- Davacı tarafça yatırılan gider avansının bakiyesinin karar kesinleştiğinde HMK.'nın 333. maddesi uyarınca tarafların talebine bakılmaksızın bildirlen/bildirilecek IBAN numaralı hesaba yahut adreste ödemeli olarak masrafı düşüldükten sonra davacıya iadesine,



- Davalı Sevgi Boz kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 2.835,00 TL maktu ücreti vekaletin taraflardan tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseler oranında alınarak davalı Sevgi Boz'a verilmesine, davalı Sevgi Boz hissesinin üzerinde bırakılmasına,



- Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,



Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar hazır olan davacı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı. 27/10/2020

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Basın No: ILN02023917