T.C. KARAMAN İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Sayı : E.83632349-2024/1499-İnfaz Hâkimliği Dosyası

12.07.2024

Konu : ilanen tebliğat



Dosya No : 2024/1499 Esas

Karar No :2024/1573 Karar

İ L A N



Koşullu Salıvermenin Geri Alınması ve Aynen infaz talebi suçundan Hakimliğimizin 2024/1499 Esas ve 2024/1573 Karar sayılı ve 17/05/2024 tarihli ilamı ile 1793 GÜN sürenin 5275 SK.107/12, 13-(a) maddeleri gereğince AYNEN İNFAZINA VE 1 YIL DENETİM SÜRESİNİN BELİRLENMESİNE şeklinde cezalandırılmasına karar verilen hükümlü(TC: 31634428922) idris ve Hatice oğlu 26/05/1991 D.lu Karaman Merkez yazılı köyü nf. Ky.lı YASİN SILANAR'ın ’ 'ın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiş olduğundan,



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE.



2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize veya herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile Karaman Ağır Ceza Mahkemelerinin itiraz kanun yolunun açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02083102