T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/59 Esas
 
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 15/05/2026 günü saat: 09.00 'dır.
 
DOSYANO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
CİNSİ
2026/59
Karaman Ayrancı Divle Köyü
149
6
Ali Halıcı
Faik Halıcı
Gülsüm Tezcan
RAziye Halıcı
Ümmügülsüm Halıcı
Sabiha Yardımcı
Hacer Karadağ
Rahime Erdaşoğlu
Bediha Kayalı
1.193,71 m2 irtifak
Tarla
2026/60
Karaman Ayrancı Kıraman Köyü
171
3
Adem Can
346,95 m2 irtifak
Tarla
2026/61
Karaman Ayrancı Kıraman Köyü
112
5
Elmas Zenginli Hacıosmanoğlu
Adil Zenginli
Süreyya Kara
İnci Zenginli Mavi
Hamza Zenginli
Handan Zenginli
Songül Zenginli
Güldesten Albistan
Gülperi Tüncer
Ayşe Zenginli
Cemile Özer
Saniye Zenginli
Mukadder Uzunoğlu
24,20 m2 mülkiyet, 2.263,45 m2 irtifak
Bahçe
2026/62
Karaman Ayrancı Kıraman Köyü
266
2
Elmas Zenginli Hacıosmanoğlu
Adil Zenginli
Süreyya Kara
İnci Zenginli Mavi
Hamza Zenginli
Handan Zenginli
Songül Zenginli
Güldesten Albistan
Gülperi Tüncer
Ayşe Zenginli
Cemile Özer
Saniye Zenginli
Mukadder Uzunoğlu
8,89 m2 mülkiyet, 1.513,75 m2 irtifak
Tarla
2026/65
Karaman Ayrancı Kıraman Köyü
216
31
Mustafa Erdaşoğlu
Sariye Erdaşoğlu
Arif Erdaşoğlu
Salim Erdaşoğlu
İbrahim Erdaşoğlu
Pevrize Üney
Muhittin Erdaşoğlu
Ömer Erdaşoğlu
101,12 m2 irtifak
Tarla
2026/66
Karaman Ayrancı Kıraman Köyü
227
6
Gökhan Bilgi
336,59 m2 irtifak
Arsa
2026/67
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
101
9
Mehmet Karabay
Atakan Karabay
Nuriye Naz Karabay
Sabiha Bulut
Musa Karabay
Güllü Karabay
Remzi Karabay
Arife Harmankaya
Dursun Karabay
Bahadır Karabay
Mustafa Karabay
Dursun Boyalı
Eşe Sayar
Teslime Parlar
Halil Karabay
Emine Peker
Emine Özpınar
Vahdi Karabay
Yeter Karabay
157,29 m2 irtifak
Tarla
2026/68
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
101
241
Ömer Özenoğlu
322,99 m2 irtifak
Avlulu Ahır
2026/69
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
122
8
Mustafa Boyalı
170,70 m2 irtifak
Tarla
2026/70
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
123
2
Tahsin Gülden
Ayşe Gülden
Hüliser Tatlı
Şehriban Gülden
Mehmet Gülden
Cemalettin Gülden
427,77 m2 irtifak
Tarla
2026/71
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
123
4
Kadriye Günay
Nuran Günay
Hasan Hüseyin Günay
Nurşen Günay
Emine Günay
Ahmet Günay
Kazım Günay
Selman Günay
Abdullah Günay
Metin Günay
9,52 m2 mülkiyet, 1.005,51 m2 irtifak
Tarla
2026/72
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
124
1
Kadriye Günay
Nuran Günay
Hasan Hüseyin Günay
Nurşen Günay
Emine Günay
Ahmet Günay
Kazım Günay
Selman Günay
Abdullah Günay
Metin Günay
630,73 m2 irtifak
Tarla
2026/74
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
144
29
Münevver Yıldırım
Fadime Güvenç
7,78 m2 mülkiyet, 343,92 m2 irtifak
Tarla
2026/75
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
145
14
Halil İbrahim Karaağaçlı
9,22 m2 mülkiyet, 2.732,62 m2 irtifak
Tarla
2026/76
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
187
51
İsmet Söbücovalı
Hüseyin Söbücovalı
Faruk Karaağaçlı
Azime Söbücovalı
Hatice Demircan
Mehmet Keşir
Fatih Söbücovalı
Dursun Kocaoğlu
Sultan Söbücovalı
Nihayet Söbücovalı
Nurşen Keşir
Ali Söbücovalı
Rüveyda Olgun
Saadet Koçak
Kadir Keşir
Hasan Söbücovalı
Emine Sayar
Yunus Karaağaçlı
Dudu Kocaoğlu
Sadiye Ege
Ayşe Karaağaçlı
Zümrüt Söbücovalı
Seyhan Söbücovalı
Yusuf Karaağaçlı
Ayşe Kesim
Cengiz Söbücovalı
Ahmet Söbücovalı
Durmuş Karaağaçlı
652,69 m2 irtifak
Tarla
2026/77
Karaman Ayrancı Berendi Köyü
187
45
Mustafa Karaevli
Mehmet Ali Karaevli
Hamza Karaevli
Bahattin Karaevli
Şükran Peynirci
Fatma Karaevli
1.034,67 m2 irtifak
Tarla
 
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
 
2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,
 
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
 
Basın No: ILN02448133