T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/59 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 15/05/2026 günü saat: 09.00 'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2026/59 Karaman Ayrancı Divle Köyü 149 6 Ali Halıcı

Faik Halıcı

Gülsüm Tezcan

RAziye Halıcı

Ümmügülsüm Halıcı

Sabiha Yardımcı

Hacer Karadağ

Rahime Erdaşoğlu

Bediha Kayalı 1.193,71 m2 irtifak Tarla 2026/60 Karaman Ayrancı Kıraman Köyü 171 3 Adem Can 346,95 m2 irtifak Tarla 2026/61 Karaman Ayrancı Kıraman Köyü 112 5 Elmas Zenginli Hacıosmanoğlu

Adil Zenginli

Süreyya Kara

İnci Zenginli Mavi

Hamza Zenginli

Handan Zenginli

Songül Zenginli

Güldesten Albistan

Gülperi Tüncer

Ayşe Zenginli

Cemile Özer

Saniye Zenginli

Mukadder Uzunoğlu 24,20 m2 mülkiyet, 2.263,45 m2 irtifak Bahçe 2026/62 Karaman Ayrancı Kıraman Köyü 266 2 Elmas Zenginli Hacıosmanoğlu

Adil Zenginli

Süreyya Kara

İnci Zenginli Mavi

Hamza Zenginli

Handan Zenginli

Songül Zenginli

Güldesten Albistan

Gülperi Tüncer

Ayşe Zenginli

Cemile Özer

Saniye Zenginli

Mukadder Uzunoğlu 8,89 m2 mülkiyet, 1.513,75 m2 irtifak Tarla 2026/65 Karaman Ayrancı Kıraman Köyü 216 31 Mustafa Erdaşoğlu

Sariye Erdaşoğlu

Arif Erdaşoğlu

Salim Erdaşoğlu

İbrahim Erdaşoğlu

Pevrize Üney

Muhittin Erdaşoğlu

Ömer Erdaşoğlu 101,12 m2 irtifak Tarla 2026/66 Karaman Ayrancı Kıraman Köyü 227 6 Gökhan Bilgi 336,59 m2 irtifak Arsa 2026/67 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 101 9 Mehmet Karabay

Atakan Karabay

Nuriye Naz Karabay

Sabiha Bulut

Musa Karabay

Güllü Karabay

Remzi Karabay

Arife Harmankaya

Dursun Karabay

Bahadır Karabay

Mustafa Karabay

Dursun Boyalı

Eşe Sayar

Teslime Parlar

Halil Karabay

Emine Peker

Emine Özpınar

Vahdi Karabay

Yeter Karabay 157,29 m2 irtifak Tarla 2026/68 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 101 241 Ömer Özenoğlu 322,99 m2 irtifak Avlulu Ahır 2026/69 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 122 8 Mustafa Boyalı 170,70 m2 irtifak Tarla 2026/70 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 123 2 Tahsin Gülden

Ayşe Gülden

Hüliser Tatlı

Şehriban Gülden

Mehmet Gülden

Cemalettin Gülden 427,77 m2 irtifak Tarla 2026/71 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 123 4 Kadriye Günay

Nuran Günay

Hasan Hüseyin Günay

Nurşen Günay

Emine Günay

Ahmet Günay

Kazım Günay

Selman Günay

Abdullah Günay

Metin Günay 9,52 m2 mülkiyet, 1.005,51 m2 irtifak Tarla 2026/72 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 124 1 Kadriye Günay

Nuran Günay

Hasan Hüseyin Günay

Nurşen Günay

Emine Günay

Ahmet Günay

Kazım Günay

Selman Günay

Abdullah Günay

Metin Günay 630,73 m2 irtifak Tarla 2026/74 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 144 29 Münevver Yıldırım

Fadime Güvenç 7,78 m2 mülkiyet, 343,92 m2 irtifak Tarla 2026/75 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 145 14 Halil İbrahim Karaağaçlı 9,22 m2 mülkiyet, 2.732,62 m2 irtifak Tarla 2026/76 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 187 51 İsmet Söbücovalı

Hüseyin Söbücovalı

Faruk Karaağaçlı

Azime Söbücovalı

Hatice Demircan

Mehmet Keşir

Fatih Söbücovalı

Dursun Kocaoğlu

Sultan Söbücovalı

Nihayet Söbücovalı

Nurşen Keşir

Ali Söbücovalı

Rüveyda Olgun

Saadet Koçak

Kadir Keşir

Hasan Söbücovalı

Emine Sayar

Yunus Karaağaçlı

Dudu Kocaoğlu

Sadiye Ege

Ayşe Karaağaçlı

Zümrüt Söbücovalı

Seyhan Söbücovalı

Yusuf Karaağaçlı

Ayşe Kesim

Cengiz Söbücovalı

Ahmet Söbücovalı

Durmuş Karaağaçlı 652,69 m2 irtifak Tarla 2026/77 Karaman Ayrancı Berendi Köyü 187 45 Mustafa Karaevli

Mehmet Ali Karaevli

Hamza Karaevli

Bahattin Karaevli

Şükran Peynirci

Fatma Karaevli 1.034,67 m2 irtifak Tarla

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,



4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,



5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

