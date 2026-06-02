T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)



Sayı :2025/324 Esas

20.05.2026

İLANEN TEBLİĞ

DAVALI ŞAMİL DOĞAN, 10*******94 T.C. Kimlik Numaralı, 02/03/2007 doğumlu, Ayhan ve Fadimana oğlu,

Davacı ÖMER KÜÇÜK tarafından davalılar AKIN DOĞAN, SOMPO SİGORTA A.Ş. Ve ŞAMİL DOĞAN aleyhine açmış olduğu davada:

26/06/2025 tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde Ömer Küçük'ün yaralanması sebebiyle şimdilik 600,00 TL maddi, 500.000,00 TL manevi tazminata faiziyle birlikte hükmedilmesi hususunda dava açıldığı, davalının yurt dışı adresine konsolosluk aracılığıyla tebligat yapılması için yazılan müzekkereye bila ikmalen yanıt verilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın tarihinden yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, yukardaki dava içeriğine HMK'nın 122.maddesi uyarınca, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02475736