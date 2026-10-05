T.C. KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/2392 Esas

30.09.2026

Konu : İlan metni

İ L A N

Davacı , RAMAZAN YUMAK ile Davalılar , AYŞE ALIŞKAN, DURDU SELEK, DURMUŞ ALİ YUMAK, EMİN ARADAN, SELDA SELEK, ZAHİDE ARADAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;



Bütün aramalara rağmen adreslerine ulaşılamıyan ve kendilerine tebligat yapılamayan davalılar 22373737598 T,C Nolu Emin Aradan ve 17324905898 T.C Nolu Ayşe Alışkan yönünden davaya konu Karaman İli Merkez İlçesi Morcalı köyü 137 parsel (yeni 120 ada 16), Karaman İli Merkez İlçesi Morcalı köyü4480 parsel(yeni 162 ada 84), Karaman İli Merkez İlçesi Morcalı köyü 3626parsel (yeni 141 ada 308), Karaman İli Merkez İlçesi Morcalı köyü 3773parsel (yeni 163 ada 326), Karaman İli Merkez İlçesi Morcalı köyü 2149 parsel (yeni 135 ada 265) parsel sayılı taşınmazlar yönünden Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosya üzerinden açık artırma sureti ile satışının yapılarak ortaklığının giderilmesine karar verilmiş olup adı geçen davalıların iş bu ilanın ITTILA tarihinden itibaren 10. gününden sonra iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceği aksi taktirde kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılarak dosya üzerinden verilen kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02561388