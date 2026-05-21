T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/55 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırbağı Mh. 2136 Ada 12 Parsel Merkez / KARAMAN



Adresi : Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mh. 2136 Ada 12 Parsel

Yüzölçümü : 1.619,25 m2



İmar Durumu : % 30 TAKS oranında ve bodrum hariç 5 kat yapılaşma koşullarında olduğubelirlenmiştir. Balkon alanları dahil olmak üzere yaklaşık 140m2 alan üzerinden 20 daire yapılabilecek bir parsel olduğu belirlenmiştir.



Kıymeti : 14.975.750,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:32

18/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02473426