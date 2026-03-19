Resmi İlanlar T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Örnek No:55*
2025/61 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Ortaklığın Satış suretiyle giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, SUDURAĞI Mahalle/Köy, 325 Ada, 5 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz. Sulanabilir niteliktedir.
 
Adresi : Sudurağı Kasabası Merkez / KARAMAN

Yüzölçümü : 106.824 m2

Kıymeti : 10.682.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Kanun Kapsamındadır.
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç - Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:40 - 06/05/2026 - 10:40
2.Artırma
Başlangıç - Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:40 - 04/06/2026 - 10:40
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02426721