T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/397

DAVALI : SELÇUK ALMIŞ, 47725891698 T.C. Kimlik numaralı

Davalı Selçuk ALMIŞ'ın bütün aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligata karar verildiği,



Karaman ili merkez Cedit Mahallesi( Eski tapu kaydı 3141 ada 4 ve 5 parseller birleştirilmekle ) 4182 ada 19 parsel olmuştur. Taşınmazın inşaat gereğince, davalıya devredilen, 4182 ada 19 parsel,1 kat 6 nolumesken,2. kat 9 nolu mesken, 3. Kat 12 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazların Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil bu mümkün olmadığı takdirde Tenkis talebi ile dava açılmış olup, işbu ilanın gazetede yayınlanmasından sonra iki hafta içinde cevap ve delil dilekçesinin masrafları ile mahkememize bildirmeniz , bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları ikrar etmiş sayılacağınız , davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız HMK 186 uyarınca tahkikatın bittiği celsede aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçilebileceği, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02485230