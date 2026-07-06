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Resmi İlanlar T.C. KARAİSALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KARAİSALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. KARAİSALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/85 Esas

DAVALI :AYŞE CAN - 45088758634 , Yeni Mah. Karaisalı Cad. No:32 İç Kapı No:1 Çukurova-Adana, ŞERİFE CAN - 45091758560 ,Yeni Mah. Karaisalı Cad. No:32 İç Kapı No:1

Davacılar tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılamada;

Duruşma günü olan 14/10/2026 günü saat: 10.20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.M.K'nun 147/1 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve son duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02503247