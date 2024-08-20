T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Adana İli Karaisalı İlçesi Bucak Mah.
PARSEL NO : 1074 ada 2 ve 5 parsel
VASFI : Tarla
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Adana Karaisalı Altınova Demirçit göleti'' işi nedeniyle idare tarafından kamu yararı kararı alınarak Adana ili, Karaisalı ilçesi, Bucak Mah. 1074 ada 2 ve 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın kamulaştırılma bedelinin tespiti ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/159 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15/08/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02078331