T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/202 Esas
11.02.2026
Adana ili Karaisalı ilçesi Kapıkaya mahallesinde bulunan 9 parsel numaralı taşınmazın sahibi olan Hacı Veli'nin yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur.
