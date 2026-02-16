  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/172 Esas
11.02.2026

Adana ili Karaisalı ilçesi Sadıkali mahallesinde bulunan 123 ada 31 parsel (Eski580 parsel) numaralı taşınmazdaki 8/128 oranındaki hisse sahibi olan Ali kızı Rahime'nin yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02401355