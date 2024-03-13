T.C. KARACABEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 999 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır.Taşınmaz üzeri keşif tarihi itibari ile üzeri Mısır anızı ile kaplı durumdadır. Taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolağzı Mah. 999 Ada 24 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 8.863,06 m2

İmar Durumu: 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.595.350,80 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 1000 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz üzeri keşif tarihi itibari ile üzeri Mısır ekili durumdadır. Taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolağzı Mah. 1000 Ada 1 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 4.020,02 m2

İmar Durumu: 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 643.203,20 TL

KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:53

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 999 Ada, 27 Parsel,Taşınmaz üzeri keşif tarihi itibari ile üzeri boş durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta, taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolağzı Mah. 999 Ada 27 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 12.878,93 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 2.318.207,40 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 998 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup, taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolağzı Mah. 998 Ada 3 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 17.843,73 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 3.211.871,40 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:16

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 997 Ada, 3 Parsel,Taşınmaz üzeri keşif tarihi itibari ile üzeri boş durumdadır. Taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolaağzı Mah. 997 Ada 3 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 22.258,66 m2

İmar Durumu: 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 3.338.799,00 TL

KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:27

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 1026 Ada, 2 Parsel,Taşınmaz üzeri keşif tarihi itibari ile üzeri boş durumdadır. Taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolağzı Mah 1026 Ada 2 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 13.207,07 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.716.529,10 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:50

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 1018 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup, taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolağzı Mah. 1018 Ada 6 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 11.812,07 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.889.931,20 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 12:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 12:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:22

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 1018 Ada, 3 Parsel,Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolağzı Mah. 1018 Ada 3 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 14.820,55 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.926.671,50 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:32

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 1054 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz üzeri keşif tarihi itibari ile üzeri Mısır anızı bırakılmış durumdadır. Taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Yolağzı Mah. 1054 Ada 7 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 4.532,47 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 679.870,50 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:43

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 1053 Ada, 11 Parsel,Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup, taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey Yolağzı Mah. 1053 Ada11 Parsel Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 6.125,66 m2

İmar Durumu: 1/100.000 ölçekli Çevre Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kapsamında Tarım alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 980.105,60 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 14:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 14:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 14:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02000580