T.C. KARACABEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2023/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, ESKİKARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 331 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta,taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 3.300 m2

İmar Durumu: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Tampon Bölge sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.155.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, ESKİKARAAĞAÇ Mahalle/Köy, HIDIRELLEZ Mevkii, 333 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır.Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür.Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta, taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 3.000 m2

İmar Durumu:1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Tampon Bölge sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.051.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, ESKİKARAAĞAÇ Mahalle/Köy, Bayramdere Mevkii, 498 Parsel,Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup,taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 23.100 m2

İmar Durumu: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Tampon Bölge sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 6.930.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, ESKİKARAAĞAÇ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 1464 Parsel,Keşif tarihi itibarıyla parsel üzerinde iki adet yapı vardır. Ayrıca parsel üzerinde 3 adet erik,1 adet dut,1 adet badem,1 adet ceviz,1 adet asma ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 761 m2

İmar Durumu: Bursa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında kırsal yerleşim alanı sınırları içinde kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.955.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01968734