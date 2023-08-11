T.C. KARACABEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2023/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, CANBAZ Mahalle/Köy, KİLLİK Mevkii, 189 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Buğday ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Arpa, Buğday ve Nohut gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.



Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi 189 Parsel Karacabey / BURSA



Yüzölçümü : 4.900 m2



İmar Durumu :Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Taşınmaz Canbaz mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 250m, İstanbul-İzmir Otoyoluna yaklaşık 400 m uzaklıkta, Karacabey İlçe merkezine yaklaşık 12,5 km uzaklıkta kalmaktadır.



Kıymeti : 1.617.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR ( 6200 SK.Ek 9 Mad. Gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. )



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Bursa İl, Karacabey İlçe, CANBAZ Mahalle/Köy, DEVLEMEK KARŞISI Mevkii, 1260 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi, tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri ayçiçeği ekili durumdadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesinin yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaza yakın konumda sulama kanaletlerinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.



Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Canbaz Mah.Karacabey / BURSA



Yüzölçümü : 20.600 m2



Arsa Payı :



İmar Durumu:Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Parselin 75 m batısından Nilüfer çayı geçmektedir. Taşınmaz Canbaz mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 4,7km, İstanbul-İzmir Otoyoluna yaklaşık 3,9 km uzaklıkta, Karacabey İlçe merkezine yaklaşık 14,8 km uzaklıkta kalmaktadır.



Kıymeti : 4.532.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR ( 6200 SK.EK 9.Mad. Gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:59

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, CANBAZ Mahalle/Köy, 3029 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Buğday ekili durumdadır.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Canbaz Mah. Karacabey / BURSA



Yüzölçümü : 28.487,08 m2



Arsa Payı :



İmar Durumu:Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Taşınmaz Canbaz mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 700m, İstanbul-İzmir Otoyoluna cepheli, Karacabey İlçe merkezine yaklaşık 12,5 km uzaklıkta kalmaktadır.



Kıymeti : 9.400.736,40 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir ( 6200 SK.9.Mad. Gereğince toplulaştırma kapsamındadır. )



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 11:14

4 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, CANBAZ Mahalle/Köy, Çayırlar Mevkii, 1369 Parsel, Mevcut Durumu: Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Kısmen ayçiçeği kısmen de buğday ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesinin yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaza yakın konumda sulama kanaletlerinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.



Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Canbaz Mah.Karacabey / BURSA



Yüzölçümü : 6.900 m2



Arsa Payı :



İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır.



Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Parselin 75 m batısından Nilüfer çayı geçmektedir. Taşınmaz Canbaz mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 4,5km, İstanbul-İzmir Otoyoluna yaklaşık 2,9 km uzaklıkta, Karacabey İlçe merkezine yaklaşık 15,5 km uzaklıkta kalmaktadır.



Kıymeti : 1.518.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki Gibidir ( 6200 SK.Ek 9.Mad. Kapsamında arazi toplulaştırma kapsamındadır)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 11:29

5 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, CANBAZ Mahalle/Köy, Devlemek karşısı Mevkii, 1249 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Mısır ekili durumdadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesinin yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaza yakın konumda sulama kanaletlerinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.



Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Canmaz Mah.Karacabey / BURSA



Yüzölçümü : 12.750 m2



Arsa Payı :



İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu ilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Parselin 75 m batısından Nilüfer çayı geçmektedir. Taşınmaz Canbaz mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 4,5km, İstanbul-İzmir Otoyoluna yaklaşık 2,9 km uzaklıkta, Karacabey İlçe merkezine yaklaşık 15,5 km uzaklıkta kalmaktadır.



Kıymeti : 2.805.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir ( 6200SK.Ek. 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01875160