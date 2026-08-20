T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1028 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1028 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.18/08/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi,1179 ada 12 parsel sayılı, 10.582,75 m² yüz ölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın, tam hissesi.

TAŞINMAZLARIN MAHALLİ DURUMU VE İNCELENMESİ: Taşınmazın toprak yapısı killi-Tınlı olup derin profilli ve ağır bünyelidir. Taşınmaz düz olup Güney Marmara ılıman iklim kuşağındadır. Yıllık ortalama yağış 714 mm, ortalama sıcaklık 14 C° dir. Taşınmazın batısı yol diğer sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. Mevcut durumda taşınmazda tarımsal faaliyetin yapıldığı buğday ekili olduğu, taşınmazın bulunduğu bölge ve konumu, komşu parsellerin üzerinde yapılan tarımsal faaliyet göz önüne alınarak taşınmazın sulu tarım arazisi niteğinde olduğu taşınmazın yer altı derin kuyu pompalarından çiftçinin kendi imkanları ile sulama boruları uzatmak suretiyle sulanabildiği ve taşınmazın mevcut durumu itibariyle sulu tarım arazisi vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tapu takyidatında Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Parselin Büyükova koruma alanı içerisinde olduğu, Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağına dair Beyan bulunmaktadır. Tapu kaydında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 3083 sayılı yasanın 13. Maddesine gereğince kısıtlı olduğuna dair Beyan bulunmaktadır.

İmar Durumu : Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre Bursa İli 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım alanı içinde, Kırsal yerleşim alanı dışında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 9.101.165,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02533002