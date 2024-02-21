T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/432 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/432 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Bursa ili, Karacabey ilçesi, Ulluabat Mahallesi, Paşaçayırı Mevkii, 2298 Parsel , 5.437,64 m² alanlı Tarla vasfında taşınmazın tamamı.

Taşınmazın takyidatında; Bursa il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün " Bölge için tespit edilen dağıtım normundan (kuru arazide 270 da , sulu arazide 90 da ) daha küçük parçalara hükmen veya rızaen bölünemez. beyan şerhi yazılı olduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU BEYAN ŞERHİ İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin"....Taşınmazın sulama imkânına sahip olmasından dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir."şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Ulluabat Mahallesi, Paşaçayırı Mevkii, 2298 Parsel

Yüzölçümü : 5.437,64 m2

İmar Durumu: Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanında yer aldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.080.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 11:01

16/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01987183