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Resmi İlanlar T.C. KARABÜK İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. KARABÜK İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-19 00:00:00 -

T.C. KARABÜK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/181 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/181 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük il, merkez ilçe, Şirinevler mahalle/köy, Yenişehir mevkii, 1751 ada, 8 parsel, 4. çatı katı 9 nolu bb dubleks mesken.
Adresi :Şirinevler Mahallesi Yenişehir Mevkii Aşık Emre Caddesi Atağ Apt. Bina No:5, Daire No:9 Karabük Karabük Merkez / KARABÜK
Yüzölçümü : 200 m2
Arsa Payı : 224/1520
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Blok Nizam 5 Kat Konut Alanında, Aşık Emre Caddesinde 10mt.lik yola cepheli olduğu" ve 07/01/2010 tarihinde ilk ruhsatı aldığı, iskanı 02/11/2011 tarihinde aldığı görülmüştür.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01848123