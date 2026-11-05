T.C. KARABÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. KARABÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi 1400 Ada 19 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Taşınmazın tapu kaydında 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır şerhi ve muhtelif şerhler mevcuttur.
Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi
Yüzölçümü : 1.479,08 m2
İmar Durumu: Emsal: 1.50, Yençok: 30.50 m olan konut alanındadır.
Kıymeti : 23.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:20
02/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02584055