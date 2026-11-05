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Resmi İlanlar T.C. KARABÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. KARABÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C. KARABÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi 1400 Ada 19 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Taşınmazın tapu kaydında 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır şerhi ve muhtelif şerhler mevcuttur.

Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi

Yüzölçümü : 1.479,08 m2

İmar Durumu: Emsal: 1.50, Yençok: 30.50 m olan konut alanındadır.

Kıymeti : 23.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:20

02/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02584055