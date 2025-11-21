  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
 
Sayı : 2025/172 Esas
22/10/2025
Konu : Gaip ilanı

Davacı Yasemin Topuz tarafından mahkememize açılan Gaiplik davası nedeniyle;

Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan ve aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Erol Ulus hakkında bilgisi ve görgüsü olanların duruşma tarihi olan 25/11/2025 tarihine kadar Mahkememize gelerek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

 

GAİP
TC KİMLİK NO : 61012472148
ADI SOYADI : EROL ULUS
BABA ADI : SALİM
ANA ADI : NECMİYE
DOĞUM TARİHİ : 05/01/1967
DOĞUM YERİ : ULUS
İKAMETGAH ADRESİ : 5000 Evler Cumhuriyet Mah. 33. Cad. No:35 İç Kapı No.7 Karabük Merkez/ KARABÜK

#ilangovtr

Basın No: ILN02338313