Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2025/172 Esas
22/10/2025
Konu : Gaip ilanı
Davacı Yasemin Topuz tarafından mahkememize açılan Gaiplik davası nedeniyle;
Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan ve aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Erol Ulus hakkında bilgisi ve görgüsü olanların duruşma tarihi olan 25/11/2025 tarihine kadar Mahkememize gelerek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 61012472148
ADI SOYADI : EROL ULUS
BABA ADI : SALİM
ANA ADI : NECMİYE
DOĞUM TARİHİ : 05/01/1967
DOĞUM YERİ : ULUS
İKAMETGAH ADRESİ : 5000 Evler Cumhuriyet Mah. 33. Cad. No:35 İç Kapı No.7 Karabük Merkez/ KARABÜK
