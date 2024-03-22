T.C. KANGAL KADASTRO MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2020/1 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAHİLİ DAVALI : CASİM EŞDEMİR( Şinasi ve Anşe oğlu, 22/02/1967 doğumlu)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yaptırılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından asıl ve birleşen dosya dava dilekçelerinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Sami Özkan tarafından Mahkememizin bozma öncesi 1999/15 Esas sayılı dosyasına verilen 08/01/1999 tarihli dava dilekçesinde özetle; Sivas ili Kangal ilçesi Hüyüklüyurt Köyü'nde yapılan kadastro çalışmalarında dava konusu 115 ada 19 parsel sayılı taşınmazın davalıların miras bırakanları olan Süleyman, Ömer, Mustafa ve Mehmet adına tespit edildiğini, tespit maliklerinin dava konusu taşınmazla bir alakasının olmadığını, bu nedenle tapulama komisyonunun dava konusu 115 ada 19 parsel ile davalıların miras bırakanları adına yapılan tespitin iptali ile ibraz edecekleri veraset ilamındaki hisseler oranında adlarına tespit ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacılar Mehmet Özkan, Ömer Özkan, Ramazan Özkan, Sami Özkan Hüseyin Özkan, Halil Özkan, Süleyman Özkan, Nergiz Özkan, Güleser Özkan, Mihriban Özkan ve Mahsude Özkan tarafından Mahkememizin bozma öncesi 1999/16 Esas sayılı dosyasına verilen 08/01/1999 tarihli dava dilekçesinde özetle; dava konusu Sivas ili Kangal İlçesi, Hüyüklüyurt Köyü çalışma alanında bulunan 101 ada 26; 104 ada 17; 106 ada 185; 107 ada 25; 108 ada 94; 109 ada 81; 110 ada 11, 30; 115 ada 1; 116 ada 53, 73, 85, 126; 118 ada 63, 80 ve 73 parsel sayılı taşınmazların müşterek muris Halil Özkan (Mehmet oğlu)'dan intikal ettiği, mirasçılar arasında terekesinin taksim edilmediğini, ancak dava konusu taşınmazların miras bırakan Halil Özkan mirasçılarından Mehmet, Mustafa, Süleyman ve Ömer adına tespit gördüğünü, oysaki ibraz edecekleri veraset ilamında da anlaşılacağı gibi miras bırakan Halil Özkan'ın Fatma, Ayişe, Ayşe(Eşik) isimli üç kız evladının daha olduğunu, bu nedenlerle davanın kabulü ile dava konusu taşınmazların muris Halil Özkan (Mehmet oğlu) mirasçıları adına veraset ilamındaki hisseleri oranında hissedarlar adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma günü: 28/06/2024 günü saat 09:30 de olup; 6100 sayılı HMK'nın 127 ve 128. maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarını cevap dilekçesi ile bildirebileceğiniz, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 08/03/2024

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Basın No: ILN02006879