T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/16-17-18-19-20-21-22-23 Esas Sayılı Dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda Mahkememizin dosya esas numaraları, ada, parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı EPDK tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır.

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın14. maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

Açılacak davalarda husumetin EPDK'ya yöneltilmesi gerektiği,

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kangal Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği,

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmasının 08/05/2026 tarihinde saat 09:35'den itibaren yapılacağı hususları ilan olunur. 20/01/2026

2026/16E= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Mescit-Alacahan Köyü, 114 Ada, 87 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-CEMİLE ÇOBAN (T.C. 45910827118)

2-SERAP DOĞAN (T.C. 45877828234)

3-NAHİT ÇOBAN (T.C. 45883828006)

4-SERPİL ÇOBAN (T.C. 45880828160)

5-HASAN CAN ÇOBAN (T.C. 45742832724)

2026/17E= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuzyaka Köyü, 102 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-MURAT KELEŞ (T.C. 38380449942)

2-DÖNDÜ BAYIRLI (T.C. 66388144538)

3-SEDAT KELEŞ (T.C. 66391144464)

4-İSA KELEŞ (T.C. 66385144692)

5-BÜLENT KELEŞ (T.C. 66379144820)

6-SERKAN KELEŞ (T.C. 66376144984)

7-SİNAN KELEŞ (T.C. 66373145038)

8-SEVDA GÜNGÖR (T.C. 25540944058)

9-MUSTAFA KEMAL ARTUÇ (T.C. 60013566658)

10-KEMAL ARTUÇ (T.C. 19753315644)

2026/18E= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuzyaka Köyü, 102 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-SABAH YILMAZ ŞAHİN (T.C. 19700148370)

2-VELİ YILMAZ (T.C. 63439242878)

3-TAKİ YILMAZ (T.C. 63385244612)

4-ŞENGÜL YILMAZ (T.C. 66118153540)

5-SULTAN ŞENER (T.C. 67942092784)

6-ÖZGÜR YILMAZ (T.C. 63364245340)

7-JALE KOÇBULUT (T.C. 14927881000)

8-HÜSNÜYE YILMAZ (T.C. 63517240222)

9-AYLA ÇINAR (T.C. 62557272118)

2026/19E= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuzyaka Köyü, 102 Ada, 11 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-NİLGÜN KESKİN (T.C. 41032361448)

2-ÇAĞIRI KESKİN (T.C. 41029361512)

3-UMUT KESKİN (T.C. 41026361676)

4-İSMAİL ŞAHİN (T.C. 66034156304)

5-ALİ KESKİN (T.C. 38023461782)

2026/20E= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuzyaka Köyü, 102 Ada, 28 Parsel sayılı taşınmazların tapu malikleri;

1-DÖNDÜ YILMAZ (T.C. 63472241784)

2-ALİ YILMAZ (T.C. 63463242066)

3-MUHARREM YILMAZ (T.C. 63469241858)

4-METİN YILMAZ (T.C. 63466241912)

2026/21E= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuzyaka Köyü, 104 Ada, 15 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-CENNET GÜNES (T.C. 51448014142)

2-EROL YILMAZ (T.C. 28054794256)

3-HASAN YILMAZ (T.C. 28051794310)

4-AYSEL YILMAZ (T.C. 17558143554)

5-ALİ SEYDİ YILMAZ (T.C. 28048794484)

6-HÜSNE PEKTAŞ (T.C. 30608101694)

7-HATİCE YILDIRIM (T.C. 16550569782)

8-NURCAN BOZKURT (T.C. 24913898790)

9-CAN BOZKURT (T.C. 24907898928)

10-EDA DEMİR (T.C. 24910898854)

11-ÖZCAN BERNA KUDAK (T.C. 56755547598)

12-YAŞAR ŞAHİN (T.C. 25555943558)

13-İSMAİL ŞAHİN (T.C. 66034156304)

14-SAADET ŞAHİN (T.C. 66031156468)

15-METİN ŞAHİN (T.C. 66025156696)

16-İMAM ŞAHİN (T.C. 66022156750)

17-VELİ ŞAHİN (T.C. 66019156824)

18-HÜSEYİN ŞAHİN (T.C. 66016156988)

19-HANIM EROĞLU (T.C. 67282114764)

20-İSMAİL YALIN (T.C. 24053367088)

21-SEVDA YALIN (T.C. 23900372152)

22-GAZİ YILMAZ (T.C. 63424243378)

23-SAMET CAN YALIN (T.C. 10055834376)

24-HALİME YILMAZ DEMİR (T.C. 54505084584) - MERNİS Adreslidir.

25-SILA ARDA (T.C. 10801765794)

26-MURTAZA ÇİÇEK (T.C. 13979262874)

27-EMRİYE ÇİÇEK (T.C. 13973263082)

28-YELİZ ÇİÇEK AKOĞLU (T.C. 48967096582)

29-FİLİZ PAYAM (T.C. 49399082600)

30-ELİS EVA ÇİÇEK (T.C. 46696996296)

31-NİZAMETTİN POLATKAN (T.C. 18581176984)

32-SEVDE NİSA POLATKAN (T.C. 33328686144)

33-SEDAT POLATKAN (T.C. 18575177102)

34-GÜLAY ŞAHİN (T.C. 66013157032)

35-SİNAN ŞAHİN (T.C. 65992157712)

36-YUSUF ŞAHİN (T.C. 65989157886)

37-HASAN ŞAHİN (T.C. 65977158222)

38-ZELİHA ŞAHİN ÜZÜM (T.C. 65974158386)

39-ESEF YILMAZ (T.C. 48574109750)

40-SEDEF ÇAYLAK (T.C. 65152185722)

41-FATMA ŞAHİN (Baba Adı: Hasan)

2026/22E= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuzyaka Köyü, 104 Ada, 28 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-ERVİN TATARHAN (T.C. 31721116114)

2-ÜMİT ŞANLI (T.C. 50329052242)

3-BELGİN TEKCE (T.C. 13114007568)

4-HAKAN ŞANLI (T.C. 50323052460)

5-HÜSEYİN CAHİT ŞANLI (T.C. 50320052524)

6-FATMA ŞAHİN (T.C. 41755337386)

2026/23E= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuzyaka Köyü, 106 Ada, 57 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-CEMAL KELEŞ (T.C. 48085127410)

2-HAMDİ KELEŞ (T.C. 20438048986)

3-İBRAHİM KELEŞ (T.C. 18122127666)

4-MUHARREM KELEŞ (T.C. 50788037378)

5-YUSUF KELEŞ (T.C. 24763904702)

