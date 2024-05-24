T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/68 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda Mahkememizin dosya esas numaraları, ada, parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı Sivas İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır.

1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Sivas İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

2-İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 14. maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin Sivas İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerektiği,

4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kangal Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği,

7-Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmasının 10/01/2025 tarihinde saat 09:55 itibariyle yapılacağı hususları ilan olunur. 15/05/2024

2024/68 Esas

Sivas İli Kangal İlçesi Hamal Köyü 101 ada 320 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri; CEMALETTİN ASLAN, CENNET DALBUDAK, ÇİÇEK BAL, ÇİÇEK ŞAHİN, DÖNDÜ GÜL, EJDAR GÜLLÜPINAR, ELİF İNANÇ, ELİF ŞAHİN, ELİFE İSPİR, ERDOĞAN DALBUDAK, FİKRET ASLAN, GAZİ DALBUDAK, GÜLSEREN ASLAN, HAMZA DALBUDAK, HATİCE ASLAN, HÜSEYİN ASLAN, İSMAİL DALBUDAK, MEHTAP GÜNGÖRMÜŞ, MUAZZEZ GÜZEL, SEHER ŞİMŞEK, SEVGİ GÜLLÜPINAR, ŞEHRİ DALBUDAK, YILDIZ ŞAHBAZ

2024/69 Esas

Sivas İli Kangal İlçesi Hamal Köyü 101 ada 321 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri; CEMALETTİN ASLAN, CENNET DALBUDAK, ÇİÇEK BAL, ELİF ŞAHİN, ELİFE İSPİR, ERDOĞAN DALBUDAK, FİKRET ASLAN, GAZİ DALBUDAK, GÜLSEREN ASLAN, HAMZA DALBUDAK, HATİCE ASLAN, HÜSEYİN ASLAN, MEHTAP GÜNGÖRMÜŞ, ŞEHRİ DALBUDAK

2024/70 Esas

Sivas İli Kangal İlçesi Hamal Köyü 101 ada 313 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri; CEMALETTİN ASLAN, CENNET DALBUDAK, ÇİÇEK BAL, ÇİÇEK ŞAHİN, DÖNDÜ GÜL, EJDAR GÜLLÜPINAR, ELİF İNANÇ, ELİF ŞAHİN, ELİFE İSPİR, ERDOĞAN DALBUDAK, FİKRET ASLAN, GAZİ DALBUDAK, GÜLSEREN ASLAN, HAMZA DALBUDAK, HATİCE ASLAN, HÜSEYİN ASLAN, İSMAİL DALBUDAK, MEHTAP GÜNGÖRMÜŞ, MUAZZEZ GÜZEL, SEHER ŞİMŞEK, SEVGİ GÜLLÜPINAR, ŞEHRİ DALBUDAK, YILDIZ ŞAHBAZ

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Basın No: ILN02036470