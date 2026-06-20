T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, HEDİYELİ Mahalle/Köy, 146 Ada, 126 Parsel
Yüzölçümü : 2.403,54 m2 Kıymeti : 2.609.571,45 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:15
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, HEDİYELİ Mahalle/Köy, 146 Ada, 127 Parsel
Yüzölçümü : 7.360,48 m2 Kıymeti : 7.991.420,35 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 11:25
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, HEDİYELİ Mahalle/Köy, 146 Ada, 134 Parsel
Yüzölçümü : 1.623,78 m2 Kıymeti : 1.762.970,42 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:41
17/06/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02492464