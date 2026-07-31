T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 143 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü : 21.273,74 m2 Kıymeti : 34.907.671,82 TL KDV Oranı : %10

Taşınmaz konum itibari ile kuş uçuşu Kandıra merkeze 16 km , Babalı Sahiline 5,5 km , Cebeci sahiline 7 km ve Karaağaç Mahallesi MerkezCamiine500 m mesafede olup Acılık Sokağa cephesi olduğu ve belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın yamuk şeklinde ve 2-6 arası değişken eğimli bir yapıya sahip oluğu ve üzerinde toplam alanı 117,22 m2 olan 2 katlı dubleks mesken , metruk durumda ekonomik değeri olmayan tek katlı yığma yapı , 155 m2 oturumlu tek katlı yığma ahır ( ahırın 40 m2 lik kısmının 143/30 parsele tecavüzlü olduğu ve 115 m2 lik kısmının dava konusu taşınmazda kaldığı )ayrıca 623,32 m2 oturumlu tek katlı çelik hayvan ahılı bulunduğu tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri 1

.Artırma Ba şlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:19 ---

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iş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:19 2 .A

rtırma Ba şlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 11:19 ---

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iş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 11:19 22/

07/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02520949