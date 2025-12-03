  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 14 Parsel,

Yüzölçümü : 1.511,59 m2 Kıymeti : 1.567.496,16 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 20 Parsel,

Yüzölçümü : 1.374,07 m2 Kıymeti : 1.424.889,98 TL KDV Oranı %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 54 Parsel,

Yüzölçümü : 1.656,57 m2 Kıymeti : 1.460.162,09 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 166 Parsel,

Yüzölçümü : 838,99 m2 Kıymeti : 870.020,05 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 13:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 213 Parsel

Yüzölçümü : 2.034,17 m2 Kıymeti : 1.792.992,70 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:36

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 257 Parsel,

Yüzölçümü : 1.263,66 m2 Kıymeti : 1.113.836,68 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:03

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 24 Parsel,

Yüzölçümü : 1.751,37 m2 Kıymeti : 1.543.722,32 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:03

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KOCAKAYMAZ Mahalle/Köy, 132 Ada, 207 Parsel,

Yüzölçümü : 1.884,36 m2 Kıymeti : 1.660.944,63 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 12:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:03

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 101 Ada, 123 Parsel,

Yüzölçümü : 2.846,82 m2 Kıymeti : 4.981.935,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:32

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 16 Parsel,

Yüzölçümü : 1.898,80 m2 Kıymeti : 2.998.200,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:32

26/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02348981