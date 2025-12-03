T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 14 Parsel,
Yüzölçümü : 1.511,59 m2 Kıymeti : 1.567.496,16 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:25
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 20 Parsel,
Yüzölçümü : 1.374,07 m2 Kıymeti : 1.424.889,98 TL KDV Oranı %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:25
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 54 Parsel,
Yüzölçümü : 1.656,57 m2 Kıymeti : 1.460.162,09 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:25
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:25
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:25
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 166 Parsel,
Yüzölçümü : 838,99 m2 Kıymeti : 870.020,05 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:35
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 213 Parsel
Yüzölçümü : 2.034,17 m2 Kıymeti : 1.792.992,70 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:36
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 257 Parsel,
Yüzölçümü : 1.263,66 m2 Kıymeti : 1.113.836,68 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:03
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 24 Parsel,
Yüzölçümü : 1.751,37 m2 Kıymeti : 1.543.722,32 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:03
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KOCAKAYMAZ Mahalle/Köy, 132 Ada, 207 Parsel,
Yüzölçümü : 1.884,36 m2 Kıymeti : 1.660.944,63 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:03
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 101 Ada, 123 Parsel,
Yüzölçümü : 2.846,82 m2 Kıymeti : 4.981.935,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:32
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 16 Parsel,
Yüzölçümü : 1.898,80 m2 Kıymeti : 2.998.200,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:32
26/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02348981