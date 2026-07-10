T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/53 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/53 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydı; borçluH.... Ö.... (1/1) adına kayıtlı olan; Kocaeli İli Kandıra İlçesi Babalı Mah. Dikili mevki 195 ada 9 parselde kayıtlı 538,24m² yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği İki Katlı Betonarme Ev ve tarla gayrimenkul bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 538,24 m2

İmar Durumu :Kandıra Belediye Başkanlığının 18.03.2026 tarih ve 100241 sayılı yazısında; "Taşınmaz Babalı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde Konut Alanında' kaldığı tespit edilmiş olup, parsele ait belediyemiz arşivinde herhangi bir yapı ruhsatına rastlanılmamıştır." denilmektedir.

Kıymeti : 8.803.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Satışa konu, Kocaeli İli Kandıra İlçesi Babalı Mahallesi Dikili Mevki 195 Ada 9 Parsel sayılı taşınmaz takyidatında, "İSTANBUL 13.AİLE MAHKEMESİ'nin 2023/939 ESAS sayılı dosyasından 03/08/2023 tarih ve 31770 yevmiye numaralı ihtiyati tedbir şerhi", vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:56

07/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02506400