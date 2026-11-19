İLAN

Davacı , Adem Çabuk ile Davalı , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazine arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Hayrullah Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Hakan Atakan' ın 30/04/2026 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A 1) harfi ile gösterilen Batısında Zeminde yol bulunmakta olup yoldan sonra Aksu çayı bulunan, Kuzeyinde 1354 ada 8 parsel sayılı taşınmazın, Doğusunda Tescil harici alan bulunan ve Güneyi yol olan taşınmazın, ADEM ÇABUK adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/18 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 11.11.2026

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Basın No: ILN02598658