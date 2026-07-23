T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/68 Esas

17.07.2026

Konu : ilan..

İLAN

Davacı , ALİ AY ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Aladdin Aslantürkiyeli'nin 30/05/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A) harfi ile gösterilen Doğusunda Hanifi Bayır' a ait tapusuz taşınmaz ve bu taşınmazdan sonra kısmen hükmen tapuya tescil edilen 2346 ve 2343 parsel numarasını alan parseller, Batısında Mehmet Yıldız 'a ait tapusuz taşınmaz, Kuzeyinde Dere, Güneyinde ormanlık alan bulunan, bahçe olarak kullanılan ve yüz ölçümü 1730,00 m2 olan taşınmazın , ALİ AY adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir. Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/68 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02515220