T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/201 Esas

29.05.2025



İLAN

Davacı ALİ ABIKA ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit'in06/01/2025 tarihli raporunda (A) harfi ile gösterilen ve bahçe olarak kullanılan 2.762,20m² yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazların Ali Abıka adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/201 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02430985