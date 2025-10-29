T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/292 Esas

21.10.2025



İLAN

Davacı ALİ KÖYLÜCE ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ilçesi Doğanlı Karahasan Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mustafa Aksoy'un 24/10/2023 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A) harfi ile gösterilen doğusu ve kuzeyinde tapulama harici alan, batısı ve güneyinde ise tapusuz kullanılan taşınmaz ile çevrili olup 14449,08 m2 yüz ölçümlü arazi vasıflı taşınmazın, Ali Köylüce adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/292 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

