T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/78 Esas

15/02/2024

İLAN

Davacı MURAT BAYIR ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mustafa Aksoy'un 20/12/2023 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A) harfi ile gösterilen taşınmazı , Doğusu tapulama harici alan ve ötesi 9551 ada 1 nolu taşınmaz, Batısı yol ve ötesi 9549 ada 50 nolu taşınmaz, Kuzeyi 9552 Ada 1 nolu taşınmaz, ve Güneyi tapusuz olarak kullanılan taşınmazlar ile çevrili olduğu anlaşılmış olup, yüzölçümünün (A)1121,28 m2 yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazın, Murat Bayır adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/78 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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Basın No: ILN02052268