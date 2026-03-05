T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/1397 Esas

Tereke İlanı Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa 'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi 326 parsel sayılı taşınmaz hissedarı Osman kızı FATMA KAYGUSUZ mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca iş bu ilanın (1) ay arayla iki kez ilanına , ikinci (2) kez ilanından itibaren başlayarak hak sahiplerinin en geç bir (1) yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını Kahramanmaraş 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin ilgili dosyalarına bildirmeleri, mirasçıları tarafından başvurulmadığı takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

