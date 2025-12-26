T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/607 Esas

Konu : ilan metni

20.11.2025



İLAN

02.07.2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın, Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan fen raporu içerisinde A isimli 2.217,77 m2 yüzölçümüne sahip keşif tarihi itibari ile bağ olarak kullanılan alan olarak belirtilmiştir.

Davacı ŞEREF ERDOĞAN taşınmazın kendi adlarına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/607 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

