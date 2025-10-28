T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/625 Esas

29.09.2025

Konu : İlan Hk.



İLAN METNİ

Dava konusu taşınmaz Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesinde bulunduğu, fiilen doğusunun: yol, batısının: davacısı Alaaddin Güler olan Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/18 esas sayılı dosyasında dava konusu olan taşınmaz, kuzeyinin: 9471 ada 1 parsel olan taşınmaz ve kısmen yol, güneyinin: kısmen davacısı Ali YILDIZ olan Mahkemenizin 2023/613 esas sayılı dosyasında dava konusu olan taşınmaz ve kısmen Ekrem Karasu'ya ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili yerdir.

Davacı, D***N ve S***R oğlu **/**/1985 doğumlu 259*****420 T.C kimlik numaralı Yaşar TARTICI; taşınmazı eklemeli zilyetliği ile birlikte 60 yıldan fazla bir süredir kullandığından bahisle kendi adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen ve dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/625 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02318676