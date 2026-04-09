T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/212 Esas

14.01.2026



İ L A N

Davacı Bayram Kavuzkoz ile davalı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Güzelyurt Mahallesinde bulunan Fen Bilirkişi'nin 23/09/2025 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen toplam 799,79 m² yüz ölçümlü taşınmazın Doğusu: tescil harici bıkarılan yer, Batısı: tescil harici bırakılan yer, Kuzeyi; tescil harici bırakılan yer, Güneyi; tescil harici bırakılan yer olduğu belirtilen yer ile çevrili taşınmaz ile (B) harfi ile gösterilen 2045,81 m² yüz ölçümlü Doğusu: tescil harici bıkarılan orman, Batısı: tescil harici bırakılan orman, Kuzeyi; tescil harici bırakılan orman, Güneyi; tescil harici bırakılan orman olduğu belirtilen yer ile çevrili taşınmazı davacı Mehmet ve Eyrem oğlu, 1945, Kahramanmaraş d.lu, 50650062330 T.C kimlik numaralı Bayram Kavuzkoz zilyetlik yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

