T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/174 Esas

28/06/2024

Konu : ilan

İLAN

Davacı , FATMA PARLAKYILDIZ ileDavalılar , EKREM GÜZELKABAAĞAÇ, EMİNE ANBAR, EMİNE GÜZELKABAAĞAÇ, FATİH GÜZELKABAAĞAÇ, KURTULUŞ GÜZELKABAAĞAÇ, MEHMET HOCAOĞLU, MUSTAFA ERYILMAZ, MÜNİRE GÜZELKABAAĞAÇ, NESRİN KURTULDU, YILDIRIM GÜZELKABAAĞAÇ, YÜKSEL GÜZELKABAAĞAÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu taşınmaz, Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Bulanık Mahallesi 218 ada 1 parsel ve 219 ada 1 parsele kain olup, Davacı ALİ ERYILMAZ, FATMA PARLAKYILDIZ'ın kullanımında olan dava konusu taşınmazın, doğusutapulama harici yer kısmen de yol, batısı yol, kuzeyi yol, güneyi tapulama harici yer kısmen de yol,yüzölçümünün 11095,25 m2 olduğu tespit edilmiş. A1 ile gösterilen yer zeminde tarla olarak kullanıldığı 9168.58 m2'lik alan, A2 ile gösterilen yer zeminde tarla olarak kullanıldığı 1926.67 m2'lik alan, davacının 20 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarruflarında olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/174 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02059745