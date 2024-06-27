T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/442 Esas

24/05/2024

Konu : İLAN METNİ

İLAN

Davacı , RAMAZAN ER ileDavalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

K.Maraş ili, Onikişubat ilçesi, Dereboğazı mahallesinde kain olup, dava konusu taşınmazlardan fen bilirkişi raporunda A1 ve A2 ile gösterilen, doğusu Kısmen orman alanı kısmen tapulama harici yer, batısı kısmen orman alanı kısmen tapulama harici yer, kuzeyi orman alanı, güneyi tapulama harici yerle çevrili, A1=1141,59 m2,A2=3632,50 m2 lik taşınmaz, B harfi ile gösterilen, doğusu Mustafa Uzuna ait tapusuz taşınmaz, batısı Osman Ağabeyim' e ait tapusuz taşınmaz, kuzeyi 169 ada 3 parsel sayılı taşınmaz, güneyi Vedat Dinler' e ait tapusuz taşınmaz ile çevrili, 590,01 m2 lik taşınmaz, C harfi ile gösterilen doğusu Sultan Er e ait tapusuz taşınmaz, batısı Ümmüs Er' e ait taşınmaz, Kuzeyi Fatma Dokumuş' a ait tapusuz taşınmaz, Güneyi Bayram Avcı' ya ait tapusuz taşınmaz ile çevrili 500,86 m2 lik taşınmazın davacı Ramazan Er tarafından 30-40 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/442 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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Basın No: ILN02052275