T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/578 Esas

18/01/2024

Konu: İlan

İLAN

Davacı , GÖKŞEN DADALOĞLU ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Doğanlı Karahasan Mahallesinde kain olup, davacı Gökşen Dadaloğlu 'nun tarla olarak kullanımında olan dava konusu taşınmazın doğusu ve batısı tapulama harici olarak kullanılan taşınmazlar ötesi 172 ada 44 parsel, kuzeyi tapulama harici alan ve ötesi 170 ada 2 parsel sayılı güneyi ise yol olan yüzölçümü 13711,48 m2 geldiği tespit edilmiş olan davacı Gökşen Dadaloğlu' nun 25 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/578 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01971515