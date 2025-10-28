T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. AİLE MAHKEMESİ

Esas :2023/437



Karar : 2025/350

23.10.2025



İ L A N

Davacı , Elmas HAYLAZ ile Davalı , Muzaffer HAYLAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Davacının boşanma davasının kabulüne, K.Maraş İli Pazarcık ilçesi nüfusunda kayıtlı, ***81846*** T.C. Kimlik nolu 1985 doğumlu, Halil ve Şehriban kızı davacı Elmas Haylaz ile aynı yer nüfusunda kayıtlı ***74743*** T.C. Kimlik nolu Ali ve Elif oğlu 1977 d.ludavalı Muzaffer Haylaz'ın TMK 166/1 uyarınca boşanmalarına, Tarafların müşterek çocukları 2008 doğumlu İlker Haylaz ile2018 doğumlu Elif Ada Haylaz'ın velayetlerinin takdiren davacı anneye verilmesine, velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuk ile davalı babanın her ayın 2. Ve 4. Haftası Cumartesi günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında uzman refakatinde yatısız şekilde Çocuk Görüşme Merkezinde çocuğun eğitimlerine mani olmamak kaydı ile görmek, gözetmek ve alıkoymak suretiyle şahsi münasebetlerinin tesis ve devamına, velayetleri davacı anneye verilen çocuklara ilişkin herhangi bir mal varlığı var ise MK. 353 maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde malvarlığına ilişkin defterin tutularak mahkememize ibrazına, şayet mal varlığı yok ise meydana gelecek değişikliklerinde bu tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememize bildirilmesi hususunun davacıya ihtarına, karar tebliğ ile ihtarat yapıldı. 4721 Sayılı TMK. 182. ve 324. Maddesi uyarınca velayet kendisine bırakılan tarafın, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin taraflara karar tebliğ ile ihtarına,davacı kadının müşterek çocuklar 10/09/2008 D.LU İlker Haylaz ile 30/01/2018 d.lu Elif Ada Haylaz için iştirak nafakası talebinin kabulü ile kararın kesinleşmesinden itibaren ayrı ayrı 2.000,00 TL İştirak nafakasının davalıdan alınarak müşterek çocuklar yararına kullanılmak üzere davacıya verilmesine, davacı kadının kendi için talep ettiği yoksulluk nafakası talebinin kabulü ile kararın kesinleşmesinden itibaren2.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının boşanma nedeniyle talep ettiği maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabul kısmen reddi ile tarafların ekonomik sosyal durumları gelir seviyeleri, kusur durumu ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak 30.000,00 TL maddi, 30.000,00 TL manevi tazminat davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bu yöndeki fazlaya ilişkin talebin takdiren reddine, alınması gerekli 615,40 TL harcın peşin alınan 179,90 TL den mahsubu ile kalan 435,5 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına. davacı tarafından yapılan 596,8 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı yargılama sırasında adli yardımdan faydalandığından suçüstü ödeneğinden karşılanan ilan gideri olarak yapılan 13.056,00 TL ile davetiye gideri olarak yapılan 210 TL olmak üzere toplam yapılan 13.266,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına karar verilmiştir.

Yargılama aşamasında tüm aramalara rağmen dosyamız davalısı Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Muzaffer HAYLAZ'ın adresi tespit edilemediğinden, yukarıda özeti yazılı mahkememiz gerekçeli kararının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu karar tebliğine ilişkin özetin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren mahkememiz kararının 8. Gün davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren de iki hafta içerisinde G.Antep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

