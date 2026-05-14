T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/451 Esas

07.05.2026

Konu : İLAN METNİ

İLAN

Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesinde bulunan Doğusu 7899 ada 5 numaralı parsel kısmen 8003 ada 2 numaralı parsel Kısmen de yol olarak bırakılan alan Batısı Kısmen Üngüt Mahallesi 7898 ada 6 numaralı parsel kısmen de Üngüt Mahallesi 4862 ada 246 numaralı orman parseli Kuzeyi Üngüt Mahallesi 4862 ada 246 numaralı orman parseli (kızılçam ağaçlarından oluşan devlet ormanı ) Güneyi Yol İle çevrili olan toplam yüz ölçümü 3790,99 m2 olup davacının 40 yıllı aşkın süredir zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek MUSTAFA IŞIK adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/451 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02467651