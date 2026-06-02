T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/240 Esas

22.05.2026

Konu : İlan Hk.



İLAN

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Sarıkaya Mahallesi zeminde fiilen doğusu ve batısı tapulama harici kullanılan taşınmazlar, kuzeyi Sarıkaya Mahallesi 142 ada 1 nolu parsel, güneyi ise Sarıkaya Mahallesi 106 ada 10 nolu parsel ile çevrili olan toplam yüz ölçümü 4149,67 m2 olup davacının zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek ORHAN AKBOĞA adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/240 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

