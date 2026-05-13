T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/416 Esas

07.05.2026

Konu : İLAN METNİ

İLAN

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesinde bulunan Doğusu Tapulama harici yerler Batısı9522 ada 2 numaralı parsel (Bahçe niteliğinde tespit gördüğü; meyve bahçesi olarak kullanılan taşınmaz) Kuzeyi 9525 ada 1 ve 2 numaralı parseller (Kargir ev ve arsası niteliğinde tespit gördüğü; ev ve bahçesi olarak kullanıldıkları Güneyi Yol ile çevrili olan yüz ölçümü 277,59 m2 ve 69,43 m2 olup davacıların zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek FATMAGÜL PURTAŞ ve TALİP ARSLANBAŞ adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/416 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02466434