T.C. KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/26 Esas

20.10.2025



İ L A N

Davacı , REŞİT GÖZÜBÜYÜK ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında verilen ara karar nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 25/06/2025 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 763,04 m2 miktarındaki dava konusu taşınmazın Doğusu; dere, Batısı; yol, Kuzeyi; Şaban Dinler'e ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ve güneyi Ali Şanlı ve müştereklerine ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ileçevrili olan Davacı Hamza ve Zeynep oğlu, 16/04/1971doğ. Kahramanmaraş ili doğumlu, 30802723500 T.C kimlik numaralı REŞİT GÖZÜBÜYÜK'ün zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendilerine zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/26 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

