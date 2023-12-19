T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/673 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup,

Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu;

Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Kahramankazan Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Dava dosyasının duruşma gününün 24/01/2024 günü saat 11:40 olduğu,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

İLİ : ANKARA

İLÇESİ : KAHRAMANKAZAN

DOSYA NO MAHALLE ADA/PARSEL MALİK 2022/673 Kumpınarı (Mehdi) 108 Ada 30 Parsel 1-Leyla Özdağ, Kenan kızı 2-Selcan Koçak, Yücel kızı 3-İpeş Şahin, Mustafa kızı

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Basın No: ILN01952405